PRF lança Operação Rodovida no Rio de Janeiro

A Operação Rodovida será lançada oficialmente no Estado do Rio de Janeiro, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta sexta-feira (18), em evento na Ponte Rio-Niterói. Segundo a corporação, o objetivo da ação é promover a integração entre forças a fim de combater a violência no trânsito através da fiscalização e da educação.

Segundo a PRF, a operação já tem diversas ações planejadas somando esforços das esferas federal, estadual e municipais. Fazem parte da Rodovida atividades nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, além de atuação qualificada no enfrentamento à criminalidade.

De acordo com a corporação, a ação também tem importância para ajudar a promover a segurança nas rodovias. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil teve 33.414 mortes por conta de acidentes de trânsito no ano de 2018, sendo 5.271 óbitos somente nas Rodovias Federais.

Cabe ressaltar que, entre janeiro e setembro de 2020, o relatório de acidentes produzido pela Divisão de Estatística, afirma que 1.734 pessoas morreram em estradas federais por conta de acidentes envolvendo veículos de carga.

Estarão presentes, no evento de lançamento da Operação Rodovida, diversos órgãos como Sest Senat, Guarda Municipal de Niterói, Nittrans, PM e equipes da Operação Lei Seca. A PRF ainda destaca que atua em diversas frentes em relação à segurança no trânsito, como o Programa da Organização das Nações Unidas – ONU, o Década Mundial de Segurança Viária 2011/2020, e é parte fundamental no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – PNATRANS, no período de 2018 a 2022.