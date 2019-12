PRF intensifica o policiamento no Natal nas rodovias federais do RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a Operação Natal nas rodovias federais do Rio de Janeiro. O foco será a prevenção de acidentes de trânsito, com ações de fiscalização e educativas. O reforço no policiamento começa nesta sexta-feira e segue até a próxima quarta-feira (25).

O período de festas natalinas é um dos mais movimentados do ano nas rodovias federais. O aumento do fluxo de veículos impacta na violência no trânsito. O policiamento será reforçado em locais com maior movimento e alto índice de acidentes, em dias e horários específicos, de acordo com as estatísticas. O objetivo é coibir a prática de infrações para redução dos acidentes e da gravidade deles.

Haverá ações educativas e de fiscalização nas rodovias Presidente Dutra (BR-116), Washington Luiz (BR-040), Ponte Rio-Niterói (BR-101), Rio-Santos (BR-101), Rio-Teresópolis (BR-116), Lúcio Meira (BR-393), Niterói-Manilha (BR-101) e Governador Mario Covas (BR-101).

A embriaguez ao volante, as ultrapassagens indevidas, motocicletas irregulares, a não utilização do cinto de segurança, entre outras, estarão entre as principais condutas a serem coibidas pelos policiais.

Para uma viagem mais segura, os motoristas devem fazer um planejamento prévio, programando a duração, incluindo as paradas para abastecimento, descanso e alimentação. Manter a cautela a todo instante é de extrema importância, pois a maioria dos acidentes acontece por falta de atenção do motorista. Assim como a sinalização que deve ser respeitada, ela serve para tornar a viagem mais segura.

Em caso de emergências nas rodovias federais, a PRF deve ser acionada através do telefone 191.