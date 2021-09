PRF informa redução no número de acidentes graves e pessoas feridas na Operação Independência

Uma boa notícia aos motoristas. O número de acidentes de trânsito nas rodovias caiu neste feriadão do Dia da Independência, segundo a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o balanço da Operação Independência, as rodovias federais fluminenses tiveram uma redução de mais de 70% nos acidentes graves e uma diminuição de 40% na quantidade de pessoas feridas.

Com o reforço do policiamento em todo o estado do Rio, a PRF acredita que esta redução é sinônimo de vitória, principalmente por se tratar de uma comparação com os números da saída do feriado do ano de 2020, quando o estado estava em sistema de alerta máximo por conta da crise sanitária do novo cora vírus, e consequentemente, menos pessoas pegaram a estrada para viajar durante o feriado.

O aumento da quantidade policiais na via também refletiu no aumento das fiscalizações de trânsito. Ao todo, 22% a mais de autuações por infrações de transito foram lavradas nesta sexta-feira. Também cresceu o número de veículos abordados, mais 45%, e de pessoas fiscalização, acréscimo de quase 50%.