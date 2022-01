PRF flagra quase mil infrações por dia na Ponte

A Ponte Rio-Niterói registrou quase mil infrações por dia, ao longo do ano passado. A informação faz parte do balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), obtido com exclusividade pelo jornal A TRIBUNA. É importante ressaltar que a corporação e outros órgãos têm realizado ações de conscientização, mas, mesmo assim, o número é considerado alto.

Segundo a PRF, durante todo o ano, a corporação flagrou 335.429 infrações na rodovia, que, além de ligar as duas principais metrópoles do Estado, recebe movimento de viajantes com destino a vários pontos brasileiros. É importante ressaltar que a Ponte faz parte da BR-101, principal ligação entre o Sul e o Nordeste do país.

Dessa forma, foi emitida uma média de 919 infrações por dia no trecho. No último feriadão do ano, o de ano novo, houve uma forte tendência de alta nas infrações em todo o Rio de Janeiro. Também de acordo com a PRF, nas rodovias federais do estado, indicadores de autuações totais (infrações de trânsito) aumentaram consideravelmente; foram 173%, em relação ao ano anterior.

A PRF ainda irá fechar o balanço detalhado, especificando quais foram as infrações mais cometidas durante o período. É importante observar que o total contabilizado engloba infrações flagradas em todas as modalidades, seja com radares fixos e móveis ou com observações feitas pelos agentes.

Balanço é da Polícia Rodoviária Federal – Foto: Divulgação/PRF

Ações de conscientização

Em julho deste ano, a PRF, junto com o Detran-RJ e a concessionária Ecoponte, realizou um evento de educação para o trânsito na Ponte Rio-Niterói, logo após a praça do pedágio, já em Niterói. A ação teve como objetivo diminuir a quantidade de acidentes envolvendo motociclistas e consequentemente reduzir a quantidade de vítimas fatais e feridos graves nas vias brasileiras.

Além disso, de dezembro do ano passado até março de 2022, a PRF estará com a operação Rodovida, um conjunto de esforços interinstitucionais para reduzir a violência do trânsito. No período do programa, além de comandos temáticos para fiscalização de embriaguez, também se farão presentes fiscalizações de ultrapassagem/velocidade; motocicletas; equipamentos obrigatórios e dispositivos de retenção e veículos de carga.