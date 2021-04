PRF faz operação especial nas estradas durante o feriado

Mesmo com expectativa de baixo movimento, rodovias em todo o Rio de Janeiro estão tendo operação especial por conta dos feriados de Tiradentes, nessa quarta-feira (21) e Tiradentes, que será na sexta-feira (23). O patrulhamento nas estradas federais está com reforço de agentes, até o próximo domingo (25).

Nas estradas federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está com efetivo maior no trecho que liga a Região Metropolitana à Região dos Lagos, na Rodovia BR-101. Além disso, na mesma estrada, mas no trecho que faz a conexão com municípios da Costa Verde, como Angra dos Reis, também está com mais policiais.

O movimento deve ser muito menor em relação aos anos anteriores por conta de diversos fatores. Para algumas categorias, os feriados foram antecipados foi antecipado para o período entre 26 de março e 4 de abril, para conter a propagação do novo coronavírus. Além disso, mas medidas restritivas seguem em vigor na maior parte do estado.

Na manhã desta quarta-feira (21), a PRF registrou fluxo normal em todas as rodovias federais do Rio de Janeiro. Na Ponte Rio-Niterói, às 9h03min, a travessia estava sendo feita em 13 minutos, em ambos os sentidos. Já a concessionária que administra a BR-101 também informou que o fluxo estava normal, em toda extensão, nos dois sentidos.