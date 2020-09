PRF espera grande fluxo de veículos nas estradas durante o feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que é aguardado grande fluxo de veículos nas rodovias federais, a partir da tarde dessa sexta-feira, para o feriado de Independência. O patrulhamento estará reforçado, sobretudo na Ponte Rio-Niterói e ao longo da Rodovia Niterói-Manilha até a próxima segunda-feira, mesmo ainda com as determinações de isolamento social devido a pandemia.

“Embora a gente ainda esteja vivendo esse período de pandemia, de isolamento social, com muitas pessoas ainda evitando sair de suas casas, durante o feriado, o movimento deve aumentar nesse trecho da Ponte Rio-Niterói e ao longo da Rodovia Niterói-Manilha. A gente já tem aquela trânsito tradicional (digamos assim), das pessoas que trafegam pela região onde moram e trabalham, tanto em Niterói, quanto em São Gonçalo, Itaboraí. Nessa sexta-feira devemos ter um fluxo muito intenso, prinncipalmente no fim do dia, tanto de pessoas se deslocando para suas casas, retornando do trabalho, mas muita gente também deve viajer”, explicou o porta-voz da PRF, José Hélio.

Ele acrescentou que a PRF já vem observando um bom movimento de veículos nas estradas no mesmo trecho durante os fins de semana em viagens, orientando os motoristas que façam a revisão do veículo regularmente, evitando trafegar pelo acostamento, assim como excesso de pessoas além da capacidade do carro, pois a fiscalização estará atenta, inclusive com uso de bafômetros para reprimir o abuso no consumo de bebidas alcoólicas, e excesso de velocidade. Além do patrulhamento rotineiro, a PRF também estará contando com motopatrulhas nessa vigilância.