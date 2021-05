PRF e polícia civil resgatam caminhoneiros feitos reféns em São Gonçalo

Policiais rodoviários federais em ação conjunta com policiais civis resgataram, no início da tarde desta quarta-feira (12) cinco caminhoneiros que foram feitos reféns há dois dias por criminosos em um casebre no bairro Santa Luzia em São Gonçalo. Os veículos das vítimas haviam sido roubados.

A polícia conseguiu localizar o cativeiro após denúncias de um possível sequestro. Ao chegarem próximo ao local, os agentes foram recebidos com disparos de arma de fogo pelos criminosos. O local só era acessível após um percurso dentro de mata.

No momento do resgate, as vítimas estavam visivelmente abaladas, em um ambiente extremamente restrito, sem qualquer alimentação ou higiene. Os caminhoneiros estavam dormiam em uma barraca de camping improvisada e de forma amontoada.



Os motoristas informaram aos policiais que foram aterrorizados durante todo o tempo que permaneceram no local, sofrendo ameaças de morte, torturas psicológicas com armas de fogo apontadas e ameaças de retaliações a suas famílias.



Os veículos das vítimas também foram recuperados, entretanto em local distinto.