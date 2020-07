PRF e Core apreendem carregamento de cinco toneladas de maconha avaliado em R$ 5 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil, numa ação conjunta, apreenderam cinco toneladas de maconha, carregamento avaliado em cerca de R$ 5 milhões, que abasteceria o Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O flagrante aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí, na Região Sul Fluminense, na tarde de quinta-feira (2).

Por volta das 17 h, equipes da PRF e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil abordaram uma carreta. Cães farejadores da PRF deram sinal de que havia algo errado sendo transportado no veículo. Uma grande quantidade de maconha foi encontrada embaixo de pallets de madeira.

O motorista confessou que pegou a droga em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e que trazia para a capital fluminense. Uma caminhonete que apoiava a ação criminosa também foi abordada, com três ocupantes, todos com antecedentes criminais. O tio de um dos suspeitos já havia sido flagrado pela PRF com R$ 700 mil escondidos no pneu estepe de um automóvel, em Barra Mansa (RJ), em 2019. Ele encontra-se preso pelo crime de tráfico.

Outros dois homens também foram presos. A dupla aguardava a chegada do carregamento, próximo à Avenida Brasil. Eles levariam a carreta até a comunidade da Nova Holanda, em Bonsucesso, no Complexo da Maré. Os seis presos foram indiciados por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. A ocorrência foi encaminhada para a sede da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), na Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio.