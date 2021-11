PRF divulga primeiro balanço mensal da Operação Égide

Em 1º de outubro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou a Operação Égide, em 9 estados. O principal objetivo é reprimir a criminalidade em rodovias, entre elas a Niterói-Manilha e Ponte Rio-Niterói, ambas integrantes da BR-101. Nesta segunda-feira (1º), a PRF divulgou o primeiro balanço mensal da ação. A análise leva em conta os crimes e apreensões realizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Uma das ocorrências de maior destaque foi quando um homem apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso, em 25 de outubro, na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em São Gonçalo, em um carro de luxo, da marca BMW. Ele tinha um mandado de prisão em aberto. Além disso, contabilidade feita pelos agentes apontou que o homem transportava R$ 39,3 mil, de origem desconhecida.

Ao longo do período, a fiscalização da PRF foi intensificada em todas as rodovias dos estados. A operação contabilizou 2.008 prisões e 448 veículos recuperados. Além de apreender 84 armas de fogo, 33.774 kg de maconha, 3.287 kg de cocaína, 6.968.227 maços de cigarro e R$ 427.042,79 de origem não declarada.

A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos dos estados. As ações têm como principais objetivos o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.

Na inauguração da operação, em evento na Ponte Rio-Niterói, o ministro da Justiça, Anderson Torres, havia prometido atenção especial com a Niterói-Manilha. “Fecharemos não só o estado do Rio de Janeiro, mas também estados que fornecem coisas ao Rio de Janeiro. A vantagem da operação federal é exatamente essa. Colocar vários estados trabalhando em prol da segurança pública”, explicou o ministro.