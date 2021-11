PRF divulga balanço final da Operação Proclamação da República 2021

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o resultado da Operação Proclamação da República 2021. Nos quatro dias de operação, 141.310 pessoas fiscalizadas e 142.152 veículos fiscalizados, em todas as rodovias do país. Para a força tarefa, que iniciou dia 12 e finalizou no dia 15 de Novembro, foram empregados 8.455 policiais. Assim como nas duas últimas operações, Finados e Nossa Senhora Aparecida, na operação durante este feriado prolongado também houve redução no número de acidentes, mortos e ferido.

Houve um reforço nas fiscalizações, priorizando pontos e horários estratégicos onde há maior incidência de acidentes graves e criminalidade, conforme apontam as estatísticas do órgão. As equipes reforçaram os trechos das BRs 101-Norte (Niterói-Manilha), 101-Sul (Rio-Santos), 116 (Presidente Dutra) e 040 (Washington Luís).

O superintendente da PRF no Rio, inspetor Rômulo Silva, destacou a importância do policial nesses feriados prolongados, exercendo uma fiscalização assídua para evitar acidentes e mortes nas rodovias fluminenses.(leia mais abaixo)

Ao todo, foram detidas 26 pessoas por diversos crimes e foram recuperados 7 veículos provenientes de roubo ou furto.

Em 2021 foram registrados 779 acidentes, enquanto que em 2019 foram 889, redução de 12%. Em relação ao número de mortos a redução foi de 3%, em 2021 foram registradas 78 mortes, enquanto que em 2019 foram registradas 80 mortes. Quanto ao número de feridos, em 2021 foram 888, enquanto que em 2019 foram 1.077. Feridos graves foram 210, 9% a menos que em 2019, que apontou 232.