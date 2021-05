PRF divulga balanço das rodovias do estado do Rio nos quatro primeiros meses do ano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, na tarde deste domingo (23), o balanço das ocorrências registradas nas rodovias federais do estado do Rio de Janeiro referentes aos meses de janeiro a abril de 2021. A análise considerou todas as rodovias que cruzam o estado e comparou os números relativos a infrações de trânsito, crimes e apreensões ocorridas no mesmo período de 2020.

Em relação aos ilícitos que circularam nas rodovias federais, nos primeiros quatro meses deste ano, a PRF apreendeu o dobro de armas de fogo e 261% a mais de munições do que no mesmo período do ano passado.

Quanto aos veículos roubados ou furtados, a PRF recuperou 66% a mais de automóveis, o que representa quase 150 carros a mais recuperados, em números absolutos.

No que se refere aos autos de infrações, o motorista fluminense demonstrou mais responsabilidade ao volante. Este ano houve uma redução de 70% nas autuações por dirigir sob efeito de álcool.

A queda também foi observada em relação às autuações por dirigir sem capacete, em que houve uma redução de 23% em comparação às infrações cometidas no primeiro quadrimestre de 2020.