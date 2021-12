PRF derruba roubos de carga na Niterói-Manilha

O trecho Niterói-Manilha da BR-101, que nos últimos tempos teve momentos complicados no que diz respeito à segurança, parece ter a perspectiva de dias melhores. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou balanço anual no quem comemora a redução em casos de roubo de carga. A corporação atribui o resultado à Operação Égide, iniciada em outubro de 2021.

“Destacamos que o planejamento estratégico, de forma geral, vem apresentando resultados que impactam diretamente na redução do índice de criminalidade nas principais rodovias federais fluminenses. O ano de 2021, se comparado aos anos de 2018 e 2019, apresenta resultados expressivos contra a criminalidade em São Gonçalo, no trecho da BR-101 (Niterói-Manilha)”, afirmou a PRF, por meio de nota.

Ainda de acordo com a PRF, a Operação Égide faz parte do planejamento institucional na repressão ao crime nas rodovias federais. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do país. As ações têm como principal objetivo o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos e também ao tráfico de drogas e armas nas rodovias federais fluminenses.

Estatística

Roubo de cargas e de veículos entre 01/01 e 29/12/2018: 713

Roubo de cargas e de veículos entre 01/01 e 29/12/2019: 482 – REDUÇÃO de 32,4% em relação a 2018.

Roubo de cargas e de veículos entre 01/01 e 29/12/2021: 360 – REDUÇÃO de 25,3% em relação a 2019 e REDUÇÃO de 49,5% em relação a 2018.

Dessa forma, os números de 2021 demonstram diminuição em relação ao mesmo período de 2019, e maior redução em relação ao ano de 2018. A corporação ainda ressalta que suas ações também contam com a integração de outras forças policiais, como a PMERJ (em pontos de apoio) ao longo da via, e da PCERJ (no levantamento de dados e investigação de criminosos que atuam naquela região).

Balanço anual

Quanto ao ano de 2021, até o dia 29 de dezembro, foram registrados recordes de flagrantes, mais de 2.960 pessoas detidas, cerca de oito pessoas por dia. Aproximadamente 1.200 carros recuperados de roubo ou furto. Quase 13 toneladas de maconha, cerca de duas toneladas de cocaína, além de quantidades expressivas de crack, haxixe, lança-perfume, anfetaminas e skunk apreendidos.

Ao todo, foram 182 armas de fogo de diversos calibres e quase 6.500 munições apreendidas, além de tirar de circulação de mais de 1 milhão de maços de cigarro contrabandeados. Também foi apreendido cerca de R$1,6 milhão sem procedência. Com essas apreensões, a PRF causou um prejuízo milionário aos narcotraficantes.