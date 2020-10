PRF começa Operação Finados nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começou nessa sexta-feira (30) a Operação Finados nas rodovias federais do Rio de Janeiro. O objetivo é reforçar a segurança e garantir a fluidez do trânsito. As ações seguem até a meia-noite do feriado do Dia de Finados, dia 2 (segunda-feira).

Na BR-101, uma das principais vias de acesso para a Região dos Lagos, o maior movimento está previsto a partir das 14h até 20h de sexta-feira (30/10). No sábado (31/10), o pico ocorre das 7h às 14h. Já no retorno, o maior movimento ocorre na segunda-feira (2/11), das 13h às 20h.

A fiscalização será intensificada para coibir, principalmente, condutas causadoras de acidentes graves. A repressão aos crimes também está no foco das ações. As dez rodovias federais ganham reforço de policiais, viaturas, motocicletas e um helicóptero, além de equipes especializadas no combate ao crime e cães farejadores.