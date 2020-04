PRF apreende remessa de cigarros com nota fiscal irregular na Ponte Rio-Niterói

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na terça-feira (14) uma remessa de 75 mil maços de cigarros, com nota fiscal irregular, em uma abordagem realizada na Ponte Rio-Niterói.

Durante patrulhamento os policiais abordaram uma caminhonete, tipo furgão, e o veículo estava carregado de pacotes de cigarros, inclusive aparentava estar com sua capacidade de carga, além do permitido. O motorista apresentou a nota fiscal do produto aos policiais, que contactaram a Receita Estadual.

O órgão informou que o documento continha várias irregularidades. A equipe constatou que o veículo estava com excesso de carga de aproximadamente uma tonelada, quase o dobro da capacidade, além de le estar indevidamente licenciado. A ocorrência foi encaminhada para a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro (SEFAZ).