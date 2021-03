PRF apreende veículo com registro de crime na Avenida do Contorno

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com um suspeito detido e um carro aprendido, na Avenida do Contorno (BR-101), altura do km 322, no Barreto, Zona Norte de Niterói. O veículo possuía registro de roubo/furto.

Segundo os agentes, a abordagem aconteceu na noite de terça-feira (9), por volta de (20h). Os policiais realizavam patrulhamento na rodovia, sentido São Gonçalo, e abordaram o carro, modelo Volkswagen Fox, que estava em atitude suspeita.

O motorista era um homem, de 30 anos de idade. Foram feitos os procedimentos de fiscalização e foi verificado que o automóvel consta com registro de roubo ou furto.

O condutor foi detido e o carro apreendido. Ambos foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), onde o carro passará por perícia e a Polícia Civil irá detalhar a origem do registro de crime relacionado ao carro.