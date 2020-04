PRF apreende latas de cerveja com nota fiscal irregular na Ponte Rio-Niterói

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã de domingo (26), durante patrulhamento na Ponte Rio-Niterói uma carga de cerca de 47 mil latas de cervejas, por fraude fiscal. Os policiais abordaram um caminhão que seguia no sentido Rio. O motorista apresentou o documento do veículo e o compartimento de carga, onde transportava 47, 5 mil latas de cerveja.

A PRF solicitaram ao condutor que apresentasse a nota fiscal da mercadoria e ele a apresentou digitalizada no celular. Em consulta a Receita Estadual, houve a constatação que o documento estava com irregularidade tributária. O condutor e o veículo com a carga foram encaminhados para posto de controle fiscal de Levy Gasparian da Secretaria de Fazenda para medidas fiscais cabíveis.



Horas antes, na noite de sábado (25), um carro roubado já havia sido recuperado pela PRF no mesmo local. O veículo tinha registro de roubo na Zona Norte do Rio. O motorista foi preso por receptação. Por volta das 21 horas os agantes abordaram o carro que seguia no sentido Niterói. O motorista, de 29 anos, alegou que estava indo visitar a esposa, em Maricá, pois ela estaria em tratamento contra o novo coronavírus.

Durante a fiscalização, a equipe da PRF constatou que o carro era roubado. O crime aconteceu em outubro do ano passado, no bairro de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Quando os policiais chegaram na delegacia, a mulher do suspeito ligou para o local e disse que ele também estaria contaminado pela COvid-19. Então, foram adotados os procedimentos recomendados pelos órgãos sanitários e de saúde para prevenção de uma possível propagação do vírus, caso fosse confirmada a contaminação do indivíduo. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).