Previsto o fim da crise hídrica em reservatórios

O Brasil, apesar de ter a maior quantidade de água doce do mundo, enfrenta a terceira crise hídrica em 20 anos. Esse problema ocorre por um lado pelas secas e mudanças climáticas, mas, por outro, pela falta de gestão adequada no país.

Felizmente, o alerta de crise que deixou a população e cientistas preocupados pode ter um fim. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) prevê que o volume do reservatório equivalente do Sistema Interligado Nacional (SIN) seja de 34% no final de dezembro.

As prospecções indicam que até o último dia de maio de 2022, se considerado o cenário de precipitação 2020/2021, o armazenamento no subsistema Sudeste/Centro-Oeste será de 58%, índice 15,9 p.p. acima do nível verificado em 31 de maio de 2021. O resultado é mais otimista do que a estimativa apresentada em novembro, reflexo da melhoria da Energia Natural Afluente (ENA) e das condições atuais do solo.

As previsões apontam também a permanência das chuvas nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, São Francisco, Tocantins, Xingu, Tapajós e Madeira, na primeira quinzena de dezembro, com valores superiores à média.

Apesar dos números mais otimistas e o objetivo de aumentar o estoque de água nos reservatórios, o ONS recomendou o acionamento termelétrico adicional mobilizado em dezembro, observando a capacidade de alocação dos recursos e as restrições operativas vigentes.

Isis Chaby*

*Supervisão de Luiz Antonio Mello