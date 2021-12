Previsões para 2022: Pandemia, desastres aéreos e morte de políticos

A tão esperada virada de ano está chegando. E com o Réveillon, há muita esperança de um 2022 melhor. A cura da Covid-19, novos governantes, e possibilidade de desastres aéreos e morte de políticos estão entre as previsões da taróloga Fernanda Arjona e do clarividente e terapeuta xamã Roberto Marttini, que jogaram as cartas para A TRIBUNA.

De acordo com Marttini, o ano de 2022 será o ano de algumas curas significativas, entre elas a da Covid-19. “Os anos que virão poderão surgir novas doenças, mas ano que vem estaremos livres da pandemia e provável das máscaras. Muito embora que isso aconteça depois de junho ou julho”, contou.

A taróloga Fernanda já viu nas cartas novas dificuldades frente a mutação do vírus. “Não será tão agressivo como o que passamos nos últimos dois anos, mas mais uma vez precisaremos de ajuda de fora. A nova forma de combate a essa mutação virá de dois países diferentes. As vacinas que foram ministradas até agora podem minimizar as reações, mas não serão suficientes para impedir a proliferação. Os cuidados que tivemos até agora são necessários para que possamos diminuir a possibilidade de contágio. Assim evitaremos maiores danos”, frisou.

As tragédias também farão parte de 2022 e Arjona prevê entre abril a julho algum acidente aéreo devido ao mau tempo, ou erro na comunicação entre aeronaves, sendo essas provavelmente de pequeno porte. “A população precisará ficar atenta também a partir do mês de março com excesso das chuvas. Elas chegarão mostrando sua força, aqueles que prestarem atenção conseguirão se cuidar.

Perderemos ainda grandes nomes da nossa televisão brasileira, menos que em 2021, mas são aqueles que marcaram época e nossas infâncias”, garantiu. Roberto Marttini já prevê que no próximo ano será uma trégua ao mundo artístico e trará espanto ao mundo político. “Famosos do meio político, até veteranos, farão passagens inesperadas no próximo ano. O mundo sofrerá algumas retaliações do elemento água. Enchentes no Hemisfério Sul e falta de água no Hemisfério Norte marcarão a entrada negativa desse elemento natural tão precioso e castigado pelos humanos”, pontuou.

Na política, as previsões do Roberto apontam que “alguns candidatos da esquerda aparecem como líderes na pesquisa, mas o oráculo aponta um nome desconhecido, muito provável que seja alguém da direita ainda desconhecido do grande público. As energias só estarão definidas com a virada do ano”, frisou.

Já nas votações para Presidente da República, Roberto e Fernanda têm previsões diferentes. Fernanda aponta que as eleições serão muito concorridas e Bolsonaro possui grandes possibilidades de se reeleger; Lula continua muito forte. “Não acredito que ele ganhe para presidência. Mais

provável que entre nos bastidores apoiando outro candidato e Ciro Gomes fará muito barulho e muito movimento, mas não ganhará as eleições”, contou. Marttini já aponta que Bolsonaro não vai conseguir a reeleição. “Fiz as previsões que Bolsonaro ganhava as eleições, quando ele estava em terceiro nas pesquisas. Bolsonaro teve sua chance e agora irá entregar sua faixa presidencial, mesmo com um mar de simpáticos ao seu governo, não enxergo energia de vitória em 2022”, finalizou.