Previsões: o que esperar para 2023

Especialistas projetaram como será o novo ano na política, cultura e esporte

O que esperar de 2023? Um livro, de 365 páginas, começa a ser escrito neste domingo (1º). De cara, o Brasil terá um novo governo, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reassumindo a Presidência da República. Também cresce a expectativa para o mundo finalmente se livrar da Covid-19. Nos esportes, após uma eliminação vexatória na Copa do Mundo de 2022, será que a Seleção Brasileira irá se recuperar?

Cristina Lima

O jornal A TRIBUNA conversou com a numeróloga, astróloga e cartomante Cristina Lima e com o escritor, terapeuta xamã e tarólogo clarividente Roberto Marttini. Eles fizeram projeções sobre o que esperar para o ano que se inicia. Veja, a seguir, o que cada um previu sobre diversos temas que pautam o dia a dia do país.

Roberto Marttini

Cristina: Com o mapa astral do país, numerologia com junção das cartas, o Brasil se encontra em baixa e sem nenhum equilibro onde possa firmar uma coisa concreta. Mais: o Brasil vai passar por mais recessão, um pouco pior do que uma recessão mundial, alta taxa de desemprego, empresas em baixo crescimento, pequeno empreendedor com dificuldade com a alta inflação. Isto se arrastando até primeiro semestre ano, mesmo assim, até novembro de 2023, muita dificuldade ainda vai se encontrar, pois a economia do país retroagiu. Em 2024 as coisas podem mudar.

Roberto: Lula fará um bom governo, porém só conseguirá realmente governar no segundo ano de governo, muitas energias nefastas, e articulação contrária, irão trazer alguns tumultos no primeiro ano de gestão. A carta do Javali diz que Lula e também Bolsonaro, o líder do passado e o do futuro, precisarão cuidar da saúde.

As previsões indicam que Lula terá um início de governo complicado

Eu previ prisões de políticos aqui na Tribuna, prefeitos não terminando o mandato e afins. Os políticos dessas cidades devem ter cautela com gastos, existem forças maiores vigiando, para futuras punições. Niterói precisará focar em segurança pública, e São Gonçalo precisará equilibrar as contas. A carta do mico para Niterói atenta para roubos e pequenos furtos e São Gonçalo traz a lâmina do mamaé do tarô indígena que quer dizer perdas financeiras, talvez a cidade não esteja fechando seu orçamento no positivo. No lado positivo, tanto Niterói, quanto São Gonçalo terão crescimentos no setor imobiliário.

Cristina: Os times futebol vão encontrar dificuldades porque muitos patrocinadores vão deixar o patrocínio pela baixa economia. Mesmo assim, os times Flamengo, Santos, Corinthians e Palmeiras se destacam 2023. Área de esporte em geral fica um pouco em baixa nos cinco primeiros meses mais logo se levanta para uma melhora.

O Flamengo tem tudo para brilhar mais uma vez em 2023

Roberto: A Seleção Brasileira passará por transformações positivas, eu previ que não ganhariam a copa passada, disse que não levariam essa de 2022. Mas podemos esperar uma final favorável para o Brasil em 2026.

CULTURA

Cristina: O Brasil, depois de uma posição em desequilibro quase o ano todo em 2023, com muito esforço ele vai se destacar na cultura e no esporte. Teremos destaques em novos filmes brasileiros.

Roberto: Ano retrasado previ na Tribuna e demais veículos ligados aos destaques de famosos que Anitta está na casa da Águia no meu Oráculo “Tarô indígena” ela continuará sendo destaque em 2023 e vencerá os problemas de saúde. Na música, teremos ascensão de ritmos mortos, vejo que a regência da lua, fará coisas antigas voltarem a tona, temos a lua regendo 2023 e teremos inclusive na política, mulheres mandando mais que nunca.

Anitta continuará no centro dos holofotes no ano que se inicia

Fechamos 2022 com a perda de Pelé, já era previsão de muitos astrólogos que uma categoria elevada de estrelas estaria nos deixando na música, esportes e teledramaturgia. A carta do sol, mostra renovações futuros nas artes, então teremos outras personalidades do jornalismo no deixando. A lua também fala de morte de líderes religiosos, talvez no mundo, tenhamos algumas surpresas quanto a isso.

Covid

Cristina: Muita doenças como dengue, zika, chicungunha podendo surgir novamente, porém com índice menor em pacientes. Covid-19 terá um número muito baixo do vírus.

Roberto: A Covid-19 segue existindo como os demais vírus da gripe, porém sem grandes tragédias como em anos anteriores. Eu previ aqui na Tribuna que as máscaras cairiam no mês de julho, e continuo afirmando que cairão em definitivo esse ano, contudo não deixará de existir.

A doença mais grave que o Brasil enfrenta nesse momento é a polarização política. Numa regência lunar, como viveremos nos próximos períodos, as pessoas estarão com tendências lunáticas* obviamente mais insanas e sem papas na língua, é preciso cautelar em geral com doenças da mente como stress, depressão, fadiga e mudanças drásticas no humor. Lembra daquela frase: “fulano está de lua”? Pois é… Viveremos transições contínuas de humor, o que afetará relações e até nossa área de trabalho. A única saída é a meditação e as atividades físicas como danças e atividades diversas na academia, esses serão os maiores trunfos para 2023.

O QUE USAR NA VIRADA

Cristina: Será o ano número 07. As cores do ano serão prata, branco e azul claro; regido pela Lua. O signo regência será câncer e o signo chinês coelho. Os orixás regentes serão Oxalá, Iemanjá, Nana, Ibeiji e Oxaguian.

Os anéis e amuletos de animais como cobra podem trazer boas energias

Roberto: O ano é regido pelo Odú 7 o que favorece uma regência do orixá Exu, quem apostar nas cores rosa, preto e laranja poderá ter prosperidade financeira e harmonia. Anéis e amuletos de serpentes e outros animais selvagens na hora da virada, podem trazer vitórias no trabalho. O ano do número sete, também é válido para simpatias de pular as sete ondas, e comer as sete uvas, afinal o sete é um poderoso número cabalístico.