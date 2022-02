Previsão do tempo para hoje

Quem ainda não consegiu pegar uma praia esse final de semana, vai ter a chance de aproveitar o dia quente e de muito sol desta manhã.

De acordo com o Climatempo, as temperaturas em Niterói hoje (6), variam entre mínima de 25º C E máxima de 35º C, já a tarde há previsão de temporais. A calor e a elevada disponibilidade de umidade sobre as cidades deixarão o tempo instavél, com muito sol e calor pela manhã, e durante a tarde e a noite previsão de pancadas de chuva isolada.

O calor intenso vai começou logo pela manhã, com máxima de 35º, mas durante a tarde e a noite, o tempo deve virar. Com probabilidade de 90% para ocorrer pancadas de chuva isoladas pela cidade.

Já em São Gonçalo, a temperatura fica entre mínima de 24º e máxima de 36º. Sol e aumento de nuvens agora de manhã, e 67% de chances pancadas de chuva à tarde e durante a noite.