Previsão do tempo: final de semana chuvoso

Quem se programou para curtir a praia neste final de semana, é melhor rever os planos e escolher quem sabe, uma coberta com pipoca e filmes, porque a chuva chegou e segundo o climatempo, fica até domingo (12), nas cidades da Região Metropolitana do Rio.

Para essa sexta-feira (10), é bom separar o guarda-chuva e colocar na bolsa, para não ser pego desprevenido já que a chance de chuva é de 90%. Com a temperatura mínima de 20º e máxima de 26º, o dia será com sol e muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora.

Já no sábado (11), mais um dia chuvoso com frio durante o dia e à noite. Mínima de 18º e máxima 20º, também com 90% de chuva.

Clima romântico domingo, Dia dos Namorados. Céu aberto com frio, com a mínima de 17º. De acordo com o Climatempo, o dia será sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite sem chances de chuva.