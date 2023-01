Previsão do tempo até terça-feira (24-01)

Imagem: Sistema Alerta Rio

Essa sexta-feira (20) termina com o tempo instável, com chuvas pontuais no Rio. A informação é do Sistema Alerta Rio. A mínima deve ficar em 21º e a máxima chega aos 33º.

O sábado será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas a partir do final da manhã. Máxima de 33º. Mínima de 20º.

Domingo (22) de céu parcialmente nublado, sem chuva. Máxima de 36º. mínima de 19º.

A previsão para segunda-feira (23) é de céu parcialmente nublado sem chuva e calor. Máxima de 38º. mínima de 19º.

Na terça-feira céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas a tarde. Máxima de 36º. mínima de 20º.