Previsão de tempo chuvoso para Niterói, São Gonçalo e Maricá

Se os cariocas não gostam de dias nublados, os fluminenses também não ficam satisfeitos com o tempo chuvoso, ainda mas no verão. A previsão do tempo desta semana indica que até sexta-feira (11), os municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e arredores vão apresentar tempo chuvoso com pancadas isoladas durante boa parte do dia ou da noite. O tempo instável vai marcar a semana devido a passagem de uma frente fria, que avança pelo Sudeste e reforça as instabilidades na região nesta segunda-feira (7). Este sistema vai ajudar a organizar um grande corredor de umidade que vai provocar chuva volumosa no Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. O estado de São Paulo tem alerta para risco de alagamentos, deslizamentos e até transbordamento de rios e córregos devido ao volume de chuva. Além disso, as temperaturas ficam mais baixas. Também há risco para temporais no Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Imagem: bairro de São Francisco, Niterói – Câmeras da PMN.