Previsão de sol neste domingo de outono em Niterói 

Um dia ensolarado e com um pôr do sol tipo pintura é o que promete a meteorologia até o final da tarde deste domingo (29).

A previsão do tempo é de sol com algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A mínima é de 16° e a máxima de 30, um belo motivo para os niteroienses tirarem um tempo para passarem pelas orlas das praias da cidade.

Foto: Lobão

O calçadão das praias de Icaraí, Flechas e São Francisco estão sendo uma das opções para aqueles que gostam de caminhar, pedalar, passear com as crianças. Principalmente porque a água do mar de Icaraí amanheceu transparente neste domingo, fazendo com que as pessoas comparassem o mar cristalino de Icaraí com o do Caribe.

O cantor e compositor Lobão, que fez um show neste sábado (28), no Teatro Municipal de Niterói, em comemoração aos 40 anos da Rádio Maldita – Fluminense FM -, registrou o entardecer de sábado e o amanhecer deste domingo, uma verdadeira obra de arte.