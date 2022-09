Previsão de pancadas de chuva para tarde e noite desta terça (20)

Nesta terça-feira (20), de acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, devido à atuação de áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste, a previsão é de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde.

A temperatura máxima chega aos 31° C e a mínima em 14 °C. Na quarta-feira (21), o tempo permanecerá instável, com céu nublado a encoberto e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas apresentarão declínio.