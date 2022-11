Previsão de pancadas de chuva no fim de semana em Niterói

Para quem estava com vontade de curtir uma praia no final de semana, a previsão do tempo deve decepcionar. De acordo com o portal de meteorologia Climatempo, o fim de semana em Niterói será marcado por pancadas de chuva, e temperatura mínima deve chegar aos 22 °C.

No sábado (12), a previsão é de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e a noite, que podem vir acompanhadas de raios e ocasionar acumulados elevados em alguns pontos do município. A máxima fica em torno de 27 °C e a mínima em 23 °C.

No domingo (13), o dia será de sol com muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 22° C e 30 °C.