Previsão de mais chuvas a partir de hoje na região

Ontem (7), choveu mais que o esperado para o mês inteiro de fevereiro e deixou diversas regiões de Niterói em estado de alerta. A previsão para esta quarta-feira (08), de acordo com o site de meteorologia Climatempo, é de mais chuva no Rio.

A atuação de um cavado meteorológico, isto é, uma região alongada de relativa pressão atmosférica baixa e o tempo abafado reforçam as instabilidades. Até o sábado (11), as condições do tempo seguem iguais.

Hoje (8), o tempo fica nublado, com chuva a qualquer hora. A previsão é de 40mm de chuva, as temperaturas podem variar entre 24 °C e 28 °C. Na quinta (9), terá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima atinge 30 °C e a mínima, 23 ºC.

Na sexta (10), também devem ocorrer pancadas de chuvas à tarde e à noite, e as temperaturas podem variar entre 22 ºC e 29 ºC. No sábado, chove rápido durante o dia e à noite, assim como no domingo. As temperaturas variam entre 23 ºC e 31 ºC.