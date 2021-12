Previsão de chuvas fracas a moderadas em Niterói neste sábado

A cidade de Niterói deverá ter chuvas fracas a moderadas isoladas, na noite deste sábado (18). A informação foi divulgada pela Defesa Civil Municipal, no começo da noite. Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos a eventuais alagamentos e deslizamentos.

O órgão ainda frisa que, em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada por meio do número 199. É importante ressaltar que ao longo da semana, a cidade vem sendo castigada por fortes chuvas que provocaram transtornos.

Uma árvore de grande porte caiu sobre carros no estacionamento externo do shopping Itaipu Multicenter, na Região Oceânica de Niterói. O caso aconteceu no começo da noite de quinta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.

O motivo do incidente foram as fortes chuvas que castigaram a cidade de Niterói. O Quartel de Charitas dos Bombeiros foi acionado às 18h53min. De acordo com a corporação, o vegetal caiu sobre dois automóveis, causando danos leves.