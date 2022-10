Previsão de chuva para o fim de semana em Niterói

Apesar da chuva ter dado uma trégua, retorna nesta sexta-feira (21) e no fim de semana. No sábado (22) e domingo (23), de acordo com o portal Climatempo, há chances de pancadas de chuva em Niterói, com temperaturas variando entre 21 °C e 25 °C.

Nesta sexta-feira (21), áreas de instabilidade voltam a atuar sobre a cidade, com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada/forte a partir da tarde, com possibilidade raios. A máxima atinge 31° C e a mínima 23 °C.

No sábado (22), haverá chuva fraca a moderada ao longo do dia, sendo mais intensa nos períodos da tarde e noite. No domingo (23), o dia fica chuvoso, as temperaturas variam entre 21 °C e 22° C.

A Defesa Civil de Niterói emitiu um alerta de chuva nesta manhã em suas redes sociais, confira:

AVISO DE CHUVA

Início: 15h00 do dia 21/10 (sexta-feira).

Fim: 23h59 do dia 22/10 (sábado).

Possíveis impactos na cidade: alagamentos, transbordo de rios, deslizamentos isolados e quedas de árvores.

A Defesa Civil alerta para as seguintes orientações:

-Os moradores de áreas de risco devem ficar atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e estarem preparados para se deslocarem para locais seguros;

-As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar;

-Evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamento;

-Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas atmosféricas, evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas;