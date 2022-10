Previsão de chuva para esta semana em Niterói

Os niteroienses conseguiram aproveitar um fim de semana sem chuva, no entanto, o tempo deve virar a partir desta segunda-feira (17). De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, ventos úmidos do oceano vão manter o predomínio de céu nublado na cidade, as temperaturas variam entre 20 °C e 30 °C.

Amanhã (18), devem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima chega aos 22 °C e a máxima aos 27°C. Na quarta-feira (19), pode chover rápido durante o dia; as temperaturas variam entre 22 °C e 28 °C.

Na quinta-feira (20), estão previstas pancadas de chuva que podem ocorrer à tarde e à noite. A temperatura máxima chega aos 31° C e a mínima aos 22 °C. Na sexta-feira (21), o dia se inicia com sol entre nuvens, no entanto, à tarde e à noite deve chover. A temperatura varia entre 24°C e 31°C.