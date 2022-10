Previsão de chuva nesta terça-feira (25)

Nesta terça-feira (25), de acordo com o portal de meteorologia Climatempo, em Niterói o dia vai ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado com chuva. Mas, à noite, o tempo fica firme. A máxima fica em torno dos 26 °C e a mínima em 23 °C.

Na quarta-feira (26) e na quinta (26), a chuva dá uma trégua na cidade. O sol volta a dar as caras e as temperaturas sobem, com máxima que pode chegar aos 32°C, a mínima fica em torno de 20 °C. Ventos podem chegar à 50 km/h.