Previsão de chuva forte hoje à tarde em Niterói

Por Isis Chaby

O tempo virou ontem (3) em Niterói e nesta quarta-feira (4) deve continuar instável, com previsão de chuvas. De acordo com Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, isso se dá em razão da aproximação de uma frente fria para a cidade.

Hoje (4), o céu ficará predominantemente nublado. As chuvas vão ser de moderadas a fortes e devem começar a partir da tarde; os ventos irão intensificar ao longo do dia e as temperaturas vão diminuir em relação à terça (3). A temperatura varia entre 23 °C e 32 °C.