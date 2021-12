Previsão de calor e praias cheias no fim de semana

A previsão de calor no fim e semana, com temperatura passando de 30 graus, deve lotar as praias de Niterói.

Os chamados esportes de verão tem atraído cada vez mais niteroienses que embarcam nas canoas havaianas e também lotam a orla de Icaraí, São Francisco e Charitas jogando beach tênis, vôlei, fazem ginástica ou praticam a famigerada altinha na beira d’água.

No fim de tarde, na Praia de Icaraí, aumenta o número de pessoas aderindo a uma tradição, o picnic. Famílias e amigos formam rodinhas para bater bapo, comer e beber juntos. A noite, a areia de Icaraí tem recebido muita gente em busca da brisa de primavera e do silêncio a beira mar.