Pressão da torcida antes da estreia no Brasileirão

Acabou o amor. Torcedores do Flamengo, seja de organizadas ou não, foram na frente do CT do Ninho do Urubu na manhã de sexta-feira (08), para protestar contra o atual momento do clube. Apenas Arrascaeta e João Gomes foram poupados pelos flamenguistas que se dirigiram até Vargem Grande, bairro da zona Oeste do Rio e Janeiro. Os gritos de ordem e as cobranças foram de Gabigol, o novo reforço Ayrton Lucas e principalmente Marcos Braz.

A presença da Polícia Militar, e de seguranças do Fla, não foram suficientes para conter os ânimos dos flamenguistas. A chegada de Thiago Maia para o treino da manhã, por exemplo, foi a mais tumultuada. Um torcedor chegou a subir no capô do carro, que ficou danificado. A aglomeração se repetiu quando Gabigol apareceu, mas o atacante depois que entrou no CT, saiu para conversar com as lideranças das organizadas, e precisou ser contido.

Carro do jogador ficou arranhado – Reprodução

Marcos Braz foi o mais hostilizado. No entanto, o dirigente só apareceu no Ninho para apresentar os reforços Ayrton Lucas e Santos. No final, o protesto terminou com confusão, gás lacrimogênio e um torcedor detido. Segundo a PM, o manifestante foi acusado de tentar roubar a arma de um policial, o que foi negado por outros flamenguistas que presenciaram a cena. O caso foi encaminhado para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Apresentação depois do caos

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o goleiro Santos exibiram os números que vão utilizar, 26 e 20 respectivamente. Apesar do clima tenso, o ex-Athletico garantiu que “vai ser uma alegria enorme” jogar pelo Flamengo, e que está ansioso pela estreia. Já o lateral afirmou que “é um sonho realizado”, mas ressaltou a importância de ter a torcida do lado.

Divulgação / Flamengo

Logo depois, Marcos Braz pediu a palavra e destacou que Paulo Sousa tem o trabalho respaldado pela diretoria rubro-negra. Na quinta, uma mensagem vazada do dirigente revelaram críticas, as quais ele não negou. Em público, o vereador do Rio disse que apoia o português.

“Nem confirmo e nem desminto jornalista, senão não faço outra coisa. O que posso dizer é que minha relação é a melhor possível. Se chegou desta maneira, foi totalmente fora de contexto” destacou.

Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro no sábado (9), às 19h, contra o Atlético-GO, em Goiás.