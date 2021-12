Pressão arterial, aferição de glicose e distribuição de preservativo marcam ação social no Barreto

Saúde e cultura estarão juntos no próximo domingo (12), no Horto do Barreto, Zona Norte da Cidade. A Prefeitura de Niterói vai realizar um dia de serviços gratuitos para a população aliados à programação cultural de Natal, das 9h às 14h, no Parque Municipal Palmir Silva. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Governo, engloba serviços de saúde, orientação e informação. O uso de máscaras é obrigatório.

A secretária de Governo, Rubia Secundino, fala sobre a ação social unida à programação cultural de Natal. “Ampliamos o consagrado sucesso das nossas ações junto às regionais para um formato especial nesse Natal de tantos desafios. Nossa atividade no Barreto trará iniciativas artísticas, pedagógicas e formativas para incentivar a celebração dentro dos protocolos impostos pela Covid-19”, explicou a secretária.

A ação, organizada pela Administração Regional do Barreto, começa às 9h e vai contar com os serviços como aferição de pressão e glicose, distribuição de preservativos, orientações sobre saúde do homem, emissão de cartão de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, distribuição de mudas de plantas, informações sobre direitos e orientações sobre equipamentos da prefeitura, direitos das mulheres e prevenção de acidentes domésticos.

A parte cultural acontece em paralelo, sem hora para acabar, com contação de histórias, animação infantil, oficinas, feira de gastronomia e artesanato. O espaço contará ainda com apresentação musical do cantor Victor Sávios, com um tributo a Tim Maia, apresentação do grupo Carimbó da Pedra, Cordão da Bola Branca, Danças Mix, a cantora Lucynha Lima e os Trovadores, entre outros.

Feira de Adoção – Neste sábado (11), entre 9h e 13h, acontece a Feira de Adoção de Cães e Gatos na Praça Dr. Souza Dias, no Bairro Vital Brazil. Além disso, durante toda a manhã terá venda de produtos e alimentos para os animais. O evento é uma realização da Secretaria de Governo com apoio da Administração Regional do Cubango, Santa Rosa e Vital Brazil.