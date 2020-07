Presos após furto a mercado e roubo a pedestre em Maricá

Dois criminosos foram presos em flagrante, na madrugada dessa terça-feira (22), em Maricá, acusados de praticar crime de furto a um mercado e roubo a pedestres. Policiais da 6ª Cia do 12º Batalhão informaram que realizavam patrulhamento quando encontraram uma vítima, um homem que denunciou que havia acabado de ser roubado por criminosos, sendo obrigado a entregar o aparelho celular para dois bandidos.

A PM passou a realizar buscas para localizar os criminosos, quando avistaram dois suspeitos saindo de um mercado, no bairro Itapeba, estabelecimento que havia sido arrombado. A polícia também localizou um veículo modelo Nissan Livina, onde os suspeitos tentaram escapar. Na Avenida Di Cavalcante, no mesmo bairro, o carro foi alcançado e os criminosos dominados. Eles foram identificados como Cristiano Sibaldi Reitano, de 45 anos, e Antônio Francisco da Silva, de 58 anos.

Com eles a polícia recuperou vários produtos furtados, e os bandidos confessaram que o objetivo deles era arrombar o cofre que se encontrava no interior do mercado. Porém, não conseguiram chegar ao compartimento onde estava o dinheiro, mas furtaram certa quantia que estava na gaveta do caixa.

Ao sair, se depararam com o pedestre, que foi rendido e também roubaram o celular da vítima. A dupla foi conduzida para a 82ª DP (Maricá), e de lá para central de flagrantes, na 76ª DP (Centro), em Niterói.