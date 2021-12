Presos 31 suspeitos pelo sumiço de meninos em Belford Roxo

A polícia civil do Rio cumpre 56 mandados de prisão na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. As prisões podem fechar o inquérito que apura o sumiço dos meninos Lucas Matheus, 9 anos, Alexandre da Silva, 11, e Fernando Henrique, 12. Segundo a investigação, um foi torturado até a morte, os outros dois foram executados, diz investigação

Para a polícia eles foram executados.

Até as 13 horas desta quinta-feira (9) 31 pessoas foram presas, suspeitas de participação no crime contra os meninos, que aconteceu em dezembro do ano passado.

As investigações mostram que os garotos foram mortos por traficantes do Castelar por terem furtado passarinhos. Cinco dos mandados de prisão são pelo triplo homicídio com ocultação de cadáver. Os outros são por associação para o tráfico.

Lucas Matheus, Alexandre Silva e Fernando Henrique sumiram no dia 27 de dezembro, depois que saíram de casa para brincar. Os três foram vistos pela última vez a caminho da Feira de Areia Branca.