Está preso um dos pivôs da “Guerra do Santo Cristo”, que tem aterrorizado moradores do Fonseca, nas últimas semanas. Nessa terça-feira (25), policiais civis prenderam Gerson Batista Júnior, conhecido como Gersinho, um dos líderes do tráfico de drogas na localidade.

A ação foi coordenada por policiais civis da 78° DP (Fonseca). Segundo informações da distrital, Gersinho teria sido expulso da comunidade e do Terceiro Comando Puro (TCP) há pouco tempo, e migrado para o Comando Vermelho (CV).

Após a mudança de organização criminosa, ele teria se tornado um dos líderes da tentativa de invasão do CV à comunidade, que é controlada pela facção criminosa rival. O acusado foi encontrado em uma casa, no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo.



Com Gersinho, os policiais civis ainda apreenderam uma submetralhadora municiada. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, por crime de organização criminosa, investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).