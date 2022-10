Preso suspeito de tentativa de assalto contra prefeito de Itaboraí

Foi preso, na última terça-feira (25), um homem acusado de participação na tentativa de latrocínio contra o prefeito de Itaboraí, município da Região Metropolitana do Rio. Marcelo Delaroli (PL) estava em um carro quando sua equipe de segurança trocou tiros com os criminosos.

Segundo a investigação, o preso seria o responsável por vender o carro clonado para os criminosos que executaram o crime, ocorrido no sábado (22), na rodovia RJ-114. A abordagem ao carro do prefeito aconteceu na altura de Ubatiba. Ninguém ficou ferido.

A prisão foi coordenada por policiais civis da 82ª DP (Maricá), onde Delaroli registrou a ocorrência. O acusado foi preso em casa, no município de Itaboraí, com um automóvel clonado, que havia sido roubado na Zona Oeste da capital. Ele foi autuado por receptação de veículo.

Delegacia de Maricá realizou prisão – Foto: Divulgação

Segundo os agentes, os autores da tentativa de latrocínio foram identificados e as investigações estão em fase de conclusão. A equipe busca ainda identificar um terceiro coautor do crime. Os investigados fazem parte de uma quadrilha que rouba e leva veículos para traficantes de drogas das comunidades da Reta, em Itaboraí, e do Salgueiro, em São Gonçalo, para clonagens e desmanches.

Tentativa de assalto

Marcelo Delaroli (PL), foi alvo de uma tentativa de assalto, na noite de sábado, na estrada que liga Itaboraí e Maricá, altura de Ubatiba. O próprio Delaroli divulgou o caso, em suas redes sociais, em postagem na qual afirmou que estava bem.

“Tentaram assaltar a gente aqui na estrada que liga Itaboraí a Maricá, mas não tiveram sucesso. Abandonaram o carro. Está tudo bem, tem muita gente preocupada, que viu a gente. Graças a Deus nada aconteceu. Os dois elementos correram para dentro do loteamento”, disse.

Segundo o prefeito, ele trafegava de carro pela estrada quanto dois bandidos em outro carro, da marca Citroen, tentaram abordá-lo. No entanto, seguranças do político reagiram e trocaram tiros com a dupla. os criminosos, então, abandonaram o veículo e fugiram a pé para uma área de mata.