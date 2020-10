Preso por tráfico em Piratininga

Um jovem fez a sua estreia hoje pela manhã (23) nos registros de ocorrência da polícia. Igor Santos de Souza, de 19 anos, foi preso por policiais militares do Serviço de Inteligência do 12⁰ Batalhão (Niterói). Os agentes foram até um acesso a Comunidade da Ciclovia, em Piratininga, em mais um ação de combate ao tráfico de drogas.

De acordo com as informações fornecidas pelos policiais, quando a equipe entrou na Avenida Chico Xavier foram vistos dois suspeitos. Com a dupla foram encontradas 145 cápsulas de cocaína, 87 papelotes de maconha e 61 pedras de crack. A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Centro), central de flagrantes, onde após apreciação da autoridade policial somente Igor permaneceu preso.