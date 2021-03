Preso por tráfico em ação da PM no Caramujo

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso, na tarde de hoje (25), na comunidade do Mundo Novo, no Caramujo, Zona Norte de Niterói. Drogas foram apreendidas com o acusado.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram ao local com objetivo de reprimir o tráfico de drogas e verificar informações obtidas por meio do Disque Denúncia.

Um cerco foi montado e os agentes conseguiram deter um suspeito, conhecido como “Ratinho”. Com ele foram apreendidos, segundo o batalhão, 55 pinos de cocaína, 222 trouxinhas de maconha, 256 pedras de crack e um rádio comunicador.

A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói). O acusado e o material apreendido foram levados para a distrital.