Preso por sequestrar a esposa em Maricá

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (22) por policiais da 72ª DP (Mutuá)por determinação do Delegado Titular Allan Duarte Lacerda no bairro de Olaria na cidade do Rio de Janeiro acusado de sequestrar a esposa. Segundo as investigações ele sequestrou a esposa no fim de janeiro deste ano e levá-la pra a residência onde o casal viveu no Município de Maricá e mantê-la contra sua vontade por uma semana. A vítima conseguiu fugir do local e abrigou-se na casa do irmão até procurar a polícia. O procurado já havia agredido a vítima em outra ocasião por ciúmes e por não aceitar o término da relação.

O acusado é vigilante e possui duas armas de fogo registradas que foram apreendidas por motivo de segurança e serão objeto de de informação ao Juizado competente. O procurado não resistiu à prisão e foi conduzido à 72ª DP onde foi realizado o cumprimento do mandado.