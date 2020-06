Preso por crime de estupro em Piratininga

Policiais Civis da 81ª DP (Itaipu) prenderam, em flagrante na manhã de segunda-feira (01), no bairro Piratininga, Marcelo Rosa da Silva, autuado por crime de estupro. A vítima, que manteve um rápido envolvimento amoroso com Marcelo há a cerca de dois meses, foi atraída na noite de domingo (31) para a casa do acusado, sob o pretexto de conversar amigavelmente, tendo em vista que Marcelo não se conformava com o término do relacionamento.

Após a tentativa frustrada de reatar o romance, Marcelo se revoltou e começou a agredir violentamente a vítima e em seguida manteve com ela relações sexuais, sem consentimento. De acordo com a polícia, em dado momento, enquanto praticava a ação, Marcelo efetuou uma chamada de vídeo para o atual namorado da vítima, exibindo cenas da violência sexual, como forma de vingança.

Nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira (01) a vítima conseguiu fugir, aproveitando um descuido de Marcelo, e procurou ajuda na Delegacia de Itaipu. Ao tomarem conhecimento dos fatos, os agentes iniciaram imediatamente as diligências que culminaram na localização e prisão do autor, que ainda tentou resistir à prisão. Marcelo foi autuado e encaminhado ao sistema prisional.