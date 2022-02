Preso por cometer abusos em Niterói

Um homem, de 40 anos, foi detido na tarde desta quarta-feira (2) em Niterói pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói. Ele é acusado por estupro contra os próprios filhos de 6 e 2 anos de idade.

Após tomar conhecimento pela mãe dos abusos praticados pelo pai das crianças, a Dra. Carina Bastos, titular da unidade, determinou o início de delicada e diligente investigação visando produzir todo material probatório possível, utilizando-se de técnicas de oitiva especial feita por policial capacitada para tal ato na delegacia, o que permitiu a representação pela prisão temporária junto à Justiça pelo crime de Estupro de Vulnerável em face dos próprios filhos, com 6 e 2 anos de idade, tendo a ordem sido expedida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Niterói.

Segundo a investigação, os abusos iniciaram com o primogênito no ano de 2018, quando possuía 3 anos e seguiram pelos anos seguintes até o filho mais novo do casal, atualmente com 2 anos de idade, passar também a sofrer abusos. A prisão ocorreu no bairro Icaraí em Niterói e o autor não ofereceu resistência.

A Dra. Carina Bastos, titular da Unidade, pede à sociedade que denúncias podem ser realizadas para o telefone da DPCA-NITERÓI: (21) 2717-0197. Após cumpridas todas as formalidades legais, o autor será encaminhado à Audiência de Custódia.

Confira no vídeo, o momento que ele foi capturado em Icaraí.