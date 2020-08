Preso por arrombamento e furto de loja em Icaraí

Gabriel Evangelista Coutinho, de 21 anos, foi preso em flagrante, na madrugada dessa sexta-feira (31), por policiais militares do 12º BPM, acusado da prática de arrombamento e furto de uma loja, na Rua Sete de Setembro, em Icaraí. A PM vem intensificando o patrulhamento no sentido de reduzir a incidência desses crimes.

Os policiais explicaram que receberem um alerta para irem até o endereço da loja para averiguar a denúncia que o estabelecimento havia sido invadido. Ao chegarem na loja, os policiais flagraram Gabriel, e com ele recuperaram um notebook, um celular, barra de ferro, e ferramentas usadas para arrombar a porta de entrada da loja.

Gabriel foi preso em flagrante e conduzido para a central de flagrante da 76ª DP (Centro), onde foi constatado que todo o material recuperado pertencia a loja.

Na mesma DP foi registrado outro caso de furto, mas de cabos (mais um desse gênero). Policiais do 12⁰ BPM prenderam, na manhã dessa sexta-feira, o criminoso no acesso ao Morro do Castro.

Os agentes do batalhão estavam em patrulhamento pela Rua Doutor March quando viram o acusado com uma espécie de gancho e uma serra furtando fios de telefone. Junto dele também estava uma mochila com uma sacola para transportar os cabos furtados.