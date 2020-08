Preso por agentes do Programa Niterói Presente no Centro

Um homem, de 27 anos, foi preso na manhã dessa terça-feira (11), por policiais militares a serviço do Programa Niterói Presente, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, próximo ao número 335, no Centro. De acordo com os agentes, Igor Vidal Duque Estrada estava agindo de forma suspeita em frente a um banco e temerosos populares alertaram a polícia.

Na abordagem, nada foi encontrado com o suspeito, porém Igor foi conduzido pelos policiais para a 76ª DP, onde foi constatado que contra ele havia um mandando de prisão pendente expedido contra pelo crime de roubo.

De acordo com os policiais, Igor possui ainda passagem pelos crimes de tráfico e cultivo de drogas para uso pessoal.