Preso pela PM por furto de hidrômetros no Centro

Um tipo de prática de criminosa, que há cerca de dois anos quase não era percebida na cidade, voltou a ser registrada pela Polícia Militar, na madrugada dessa sexta-feira (12), no Centro.

Um homem, identificado como Isaac Sacramento, de 41 anos, foi autuado por furto de hidrômetros, depois de ser flagrado tentando levar o aparelho instalado junto a um estabelecimento comercial. Os militares realizavam patrulhamento pela Rua Visconde de Itaboraí, que perceberam quando o acusado tentava furtar o equipamento que mede consumo de água. Isaac foi conduzido para a 76ª DP (Centro), onde foi autuado. Na delegacia, a polícia ainda confirmou que ele já possuía outras duas autuações por roubo, furto e tráfico de drogas.

Há quase dois anos, após denúncias de moradores, a polícia registrou várias ocorrências do gênero na Zona Norte, sobretudo no bairro do Fonseca.