Preso ladrão de medicamentos contra o câncer que havia atacado clínica de Icaraí em 2017

Policiais da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam, na segunda-feira (13) Gabriel Filipe Ramos Mendes, acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubar medicamentos contra o câncer. Ele foi preso em flagrante dentro de uma academia na Zona Norte do Rio, e contra ele foram cumpridos quatro mandados de prisão por roubo majorado e crime de latrocínio.

Entre as ações da quadrilha, em maio de 2017 o criminoso foi flagrado por câmeras de segurança (foto) após invadir uma clínica de Oncologia, na Rua Lopes Trovão, em Icaraí. Durante o roubo, um funcionário tentou impedir a ação foi baleado pelo bandido. Câmeras da ONG Viver Bem registraram a fuga do marginal. O assalto foi registrado na ocasião, na 77ª DP (Icaraí).

Os agentes informaram que Gabriel, que seria um dos braços operacionais do bando, que atacava clínicas oncológicas, foi preso no bairro de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Gabriel chegava para praticar exercícios numa academia, quando recebeu voz de prisão. Ele era considerado foragido. Em 2018 o bandido atacou outra vez, numa clínica situada na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Nas duas ações foram roubados remédios para revenda no mercado paralelo.

“A gente acredita que seja algo direcionado com encomendas prévias. Ele tinha conhecimento do produto que ele estava roubando, não era um roubo aleatório”, disse a delegada Camila Pegorim. As investigações prosseguem para identificar os demais integrantes do bando.