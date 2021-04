Preso idoso que estuprou filhas e netos por 30 anos em Niterói

Um idoso de 75 anos acusado de estuprar as filhas e os netos durante mais de 30 anos, foi preso na manhã de hoje (24), em Pendotiba, Niterói. A ação, feita por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói, foi desencadeada após a expedição de um mandado de prisão contra ele.

De acordo com agentes da DPCA, as investigações que levaram à prisão do acusado foram iniciadas quando um dos filhos do acusado fez uma denúncia afirmando que de que o idoso estaria abusando do próprio neto, seu filho, de apenas seis anos.

Após essa notificação, a polícia começou a investigar e conseguiu outros depoimentos de membros da família e descobriu que outras pessoas já haviam sido estupradas e molestadas pelo acusado. Essas outras vítimas tomaram coragem para denunciar na delegacia após o primeiro caso ser informado à autoridade policial, que descobriu que o os abusos já datavam de mais de 30 anos.