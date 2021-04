Preso flagrado transportando drogas escondidas em carro

Policiais federais prenderam em flagrante, neste domingo (18) um homem que transportava 5.400 cápsulas de cocaína e 1.200 trouxinhas de maconha em São Pedro da Aldeia. O entorpecente estava escondido no porta-malas e na porta de um veículo que foi localizado num posto de gasolina, no bairro Praia Linda.

A ação contou com apoio de policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a PF, o preso confessou aos policiais que foi contratado para realizar o transporte do entorpecente da cidade do Rio de Janeiro para o município de Búzios.

O criminoso foi conduzido à Delegacia para os procedimentos de praxe e responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.